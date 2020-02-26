نواكشوط 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأكد قادة دول الساحل الإفريقي تمسكهم بتعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب ومواصلة تبادل المعلومات الاستخباراتية لدعم القوة العسكرية المشتركة، و شددوا على أهمية دمج إفريقيا في صلب عملية البحث عن حل للأزمة الليبية.وأكد قادة دول الساحل الإفريقي في البيان الختامي للقمة السادسة لدول الساحل الإفريقي التي احتضنتها العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم، على طلبهم السابق لمجلس الأمن الدولي بوضع القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، واحتفوا في الوقت ذاته بالتوقيع على اتفاق دعم فني بين مجموعة دول الساحل والمجموعة الأوروبية ومنظمة الأمم المتحدة يهدف إلى توفير دعم عملياتي ولوجستي لصالح القوة العسكرية المشتركة للدول الخمس.وتضمن البيان دعوة رؤساء دول الساحل للشركاء بالوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه هذه القوة العسكرية التي تعهدوا بها في قمة بروكسل عام 2018.وعبر القادة عن قلقهم حيال الأزمة الليبية قبل أن يتوجهوا بالتحية إلى الجهود المبذولة من طرف المجموعة الدولية من أجل استعادة السلام في هذا البلد، مذكرين بما سموه "الآثار الكارثية للأزمة الليبية على الأمن والاستقرار في فضاء مجموعة دول الساحل الخمس"، مشددين على أهمية دمج إفريقيا في صلب عملية البحث عن حل للأزمة الليبية.ووجه البيان التحية لجهود الاتحاد الإفريقي في إطار محاربة الإرهاب, لافتاً النظر إلى دعم قادة دول الساحل لعقد قمة استئثنائية إفريقية في أقرب فرصة حول الإرهاب.//انتهى//00:22ت م0397