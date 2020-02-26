جيزان 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسافتتح معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم مقر موسوعة آثار منطقة جازان بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.وأكد معالية خلال الافتتاح أن حماية الآثار والاهتمام بها تعد مسؤولية وطنية يجب المساهمة فيها لأهميتها في تعزيز وحفظ تاريخ المملكة وإبرازه للأجيال، مشيراً إلى أن المملكة تمتلك إرثاً حضارياً يتحمل الجميع مسؤولية حمايته وتعزيز دور المملكة الرائد للمحافظة عليه، وهو ما تسعى إليه الجهود القائمة في موسوعة آثار منطقة جازان التي يجري العمل على إنجازها على أرض الواقع لتكون رافداً للباحثين والمهتمين من داخل وخارج المنطقة.واطلع معاليه على سير أعمال الفريق العلمي للموسوعة واستمع إلى شرح عميد الكلية المشرف التنفيذي للموسوعة رئيس الفريق العلمي الدكتور حسن بن محسن خرمي ومن رئيس قسم السياحة والآثار الدكتور علي بن محمد عواجي، حول ما أنجز من زيارات لمحافظات المنطقة حسب الخطة الموضوعة للفريق العلمي لموسوعة الزيارات للتنقيب والجمع لعدد من الآثار.وشاهد الحضور شرحاً مرئياً عن أعمال الموسوعة لجميع محافظات المنطقة ، وتجول معالي مدير الجامعة والحضور على المعرض الخاص بالسياحة والآثار، مطلعاً على التجهيزات الخاصة لفريق عمل الموسوعة الخاصة بأعمال البحث العلمي لأعضاء الفريق.// انتهى //00:24ت م0400