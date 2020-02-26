عمّان 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم إعلان إسرائيل بناء 3500 وحدة سكنية جديدة في منطقة E1 الواقعة شرقي القدس المحتلة.وعدّ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الإعلان خرقاً فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، وخطوة أحادية شديدة الخطورة تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، والذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل.وحذر في بيان صحفي من تبعات هذه الخطوة ، مؤكداً ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل لمنع تنفيذها.وطالب الوزير الأردني الحكومة الإسرائيلية بوقف بناء المستوطنات وتوسعتها وفقاً لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال.// انتهى //00:41ت م0402