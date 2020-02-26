محايل 01 رجب1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسأغلقت بلدية محافظة بارق اليوم خمس محلات تجارية مخالفة في مركز ثلوث المنظر، ضمن الجولات التفتيشية لمراقبي البلدية.وأوضح رئيس بلدية بارق المهندس محمد بن مرزن عسيري أن الجولة نفذت من خلال قسم رقابة الأسواق، إذ شملت (18) محلاً تجارياً، أغلق منها (5) محال، لم تستكمل الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط التجاري، فيما جرى إزالة اللوحات والملصقات الدعائية المخالفة، في إطار معالجة التشوهات البصرية.ولفت الانتباه إلى جملة من الإنذارات التي طالت بعض المحلات، منها مله علاقة بتحسين واجهة محلات بهدف الرقي بالمنظر العام للمركز، مشيراً إلى مصادرة مواد معروضة خارج حدود المحلات، مؤكداً أنها ممارسات ممنوعة.// إنتهى //00:51ت م0404