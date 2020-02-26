شتوتجارت 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة بولاية بادن فورتمبرج الألمانية اليوم أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد.وأوضحت الوزارة في شتوتجارت أن الشخص المصاب بالعدوى هو رجل في الخامسة والعشرين.تجدر الإشارة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا كان قد ظهر في ولاية بافاريا بسبب زيارة سيدة قادمة من الصين وكانت حاملة للعدوى مما تسبب في إصابة 14 شخصاً.// انتهى //00:55ت م0407