عام / "الأرصاد" تنبه من موجة باردة على منطقة المدينة المنورة
الأربعاء 1441/7/2 هـ الموافق 2020/02/26 م واس
المدينة المنورة 01 رجب 1441هـ الموافق 25 فبراير 2020م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت موجة باردة تشمل تأثيراها المصاحبة تكوّن الصقيع . وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل محافظة المهد ومحافظة العلا ومحافظة الحناكية، تستمر حتى الساعة السابعة بمشيئة الله تعالى- من صباح هذا اليوم .
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