المدينة المنورة 01 رجب 1441هـ الموافق 25 فبراير 2020م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت موجة باردة تشمل تأثيراها المصاحبة تكوّن الصقيع . وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل محافظة المهد ومحافظة العلا ومحافظة الحناكية، تستمر حتى الساعة السابعة بمشيئة الله تعالى- من صباح هذا اليوم .//انتهى//03:03ت م0411