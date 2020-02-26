عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1441/7/2 هـ الموافق 2020/02/26 م واس
الرياض 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تعزي الرئيس المصري في وفاة مبارك
الملك حريص على التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة في سوق الطاقة
أوامر ملكية: ضم الخدمة المدنية إلى العمل والتنمية الاجتماعية بمسمى «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»
تحويل هيئات الاستثمار والرياضة والسياحة إلى وزارات
ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الألماني السابق
الموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المملكة ترأس مجموعتين في البرنامج الدولي لمنظمي الأدوية
أمير الرياض: تركيزنا على الشباب تركيز على الوطن
أمير القصيم يستقبل السفير الفرنسي
وزير الطاقة: منافع اقتصادية وبيئية لاحتجاز الكربون
انطلاق مؤتمر الإعلام والتنمية في ضوء رؤية 2030.. اليوم
العدل: 37 ألف خدمة قدمتها المكاتب النسائية
اعتماد 64 منشأة لممارسة تدقيق استهلاك المياه وكشف التسربات
محاكمة شبكة التجسس الإيرانية
متحدث أمن الدولة: أمن الحرمين استراتيجية أخلاقية تنفرد بها المملكة
البحرين تسجل حالات جديدة مصابة بالفيروس عائدة من إيران.. والإمارات تعلق الرحلات من وإلى طهران
إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بكورونا
مصرع جنديين تركيين في ليبيا
الكرملين: لا قمة رباعية حول سورية
وفاة مبارك.. بطل الحرب وعراب الاستقرار
ترحيب فلسطيني بالدعم الدولي لـ"حل الدولتين"
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