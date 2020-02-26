الرياض 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تعزي الرئيس المصري في وفاة مباركالملك حريص على التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة في سوق الطاقةأوامر ملكية: ضم الخدمة المدنية إلى العمل والتنمية الاجتماعية بمسمى «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»تحويل هيئات الاستثمار والرياضة والسياحة إلى وزاراتولي العهد يلتقي وزير الخارجية الألماني السابقالموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتهاالمملكة ترأس مجموعتين في البرنامج الدولي لمنظمي الأدويةأمير الرياض: تركيزنا على الشباب تركيز على الوطنأمير القصيم يستقبل السفير الفرنسيوزير الطاقة: منافع اقتصادية وبيئية لاحتجاز الكربونانطلاق مؤتمر الإعلام والتنمية في ضوء رؤية 2030.. اليومالعدل: 37 ألف خدمة قدمتها المكاتب النسائيةاعتماد 64 منشأة لممارسة تدقيق استهلاك المياه وكشف التسرباتمحاكمة شبكة التجسس الإيرانيةمتحدث أمن الدولة: أمن الحرمين استراتيجية أخلاقية تنفرد بها المملكةالبحرين تسجل حالات جديدة مصابة بالفيروس عائدة من إيران.. والإمارات تعلق الرحلات من وإلى طهرانإصابة نائب وزير الصحة الإيراني بكورونامصرع جنديين تركيين في ليبياالكرملين: لا قمة رباعية حول سوريةوفاة مبارك.. بطل الحرب وعراب الاستقرارترحيب فلسطيني بالدعم الدولي لـ"حل الدولتين"// يتبع //06:03ت م0003