وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الأوامر الملكية وصناعة المستقبل ) : بقراءة فاحصة لكل الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الـشريفين الملـك سلـمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- أثناء ترؤسه جلسة مجلس الـوزراء المعتادة يوم أمس، يتبين بجلاء النظرة الثاقبة التي تنظر منها القيادة الرشيدة لصناعة المستقبل الأفضل والأمثل لهذا الوطن المعطاء، فضخ الدماء الجديدة في العمل الحكومي من خلال تلـك الـطاقات الـشابة يعني الاهتمام الكبير ببلورة أبعاد رؤية المملكة الطموح 2030 م، وهي رؤية سوف تؤدي إلـى نقلة نوعية هائلة وغير مسبوقة تتبوأ المملكة بموجبها مركزا متقدما لمضاهاة الدول المتقدمة الصناعية في مجالات وميادين نهضوية متعددة.وواصلت : تلك الـدماء الجديدة الـتي ضخت في شرايين العمل الحكومي من شأنها دعم معطيات المصلحة العامة لهذا الوطن، كما أن ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والـتنمية الاجتماعية لـيعدل المسمى إلـى وزارة الموارد الـبشرية والتنمية الاجتماعية وتحويل الهيئة العامة لـلـرياضة باسم وزارة الـرياضة وتحويل الـهيئة الـعامة للسياحة والـتراث الـوطني لـتغدو وزارة الـسياحة تمثل تحويلا عمليا وصائبا يصب في مصالح الوطن ومواطنيه من خلال تعديلات هامة لها ضرورتها القصوى في دفع عجلات الرؤية المستقبلية للمملكة بأقصى سرعة واقتدار وحكمة.وبينت : ويأتي تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرا لـلـرياضة، وتكليف معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلـى عمله، وتكليف معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالـقيام بعمل وزير الـشؤون الـبلـدية والـقروية بالإضافة إلى عمله، وتعيين معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيرا للسياحة، وتعيين معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرا للاستثمار، وتعيين معالي الأستاذ محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائبا للأمين العام لمجلس الـوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعدا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.وختمت : تأتي تلك التعيينات إضافة إلـى تعيين الدكتور سامي بن محمد بن عبدالعزيز الحمود مساعدا لوزير الصناعة والـثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة، تأتي تلك التعيينات لتضيف سلسلة من الأبعاد الحيوية الهامة دفعا لبلورة بنود رؤية المملكة المستقبلية وتحويلها إلى واقع مشهود اختصارا للزمن، وتلك أبعاد تركز عليها القيادة الرشيدة جل اهتمامها ورعايتها بتلك الطاقات الوطنية الشابة والمؤهلة لترجمة تلك البنود بكل تفاصيلها وجزئياتها في عملية تحويلية واثبة من أهم ملامحها وسماتها الرئيسية صناعة التغيير والتحديد للوصول إلىمستقبل مشرق منتظر لهذا الوطن ومواطنيه.// يتبع //06:03ت م0005