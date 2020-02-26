نيويورك 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسألقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمة في مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين، دعا فيها كل البلدان إلى دعم السياسات والتشريعات التي تعزز المساواة بين الجنسين، وإلغاء القوانين التمييزية، ووضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، والسعي إلى تحقيق التمثيل والمشاركة على قدم المساواة النساء في جميع المجالات.وكجزء من دعوته إلى العمل من أجل حقوق الإنسان أعرب السيد غوتيريش في كلمته عن القلق من الانتكاسات في مكاسب حقوق المرأة، ومستويات قتل النساء المقلقة، والاعتداءات على المدافعات عن حقوق المرأة، واستمرار القوانين والسياسات التي تديم الخضوع والاستبعاد.وقال إن العنف ضد النساء والفتيات هو انتهاك حقوق الإنسان الأكثر انتشارا.// انتهى //06:33ت م0011