إسلام آباد 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشاد بجهود باكستان في محاربة الإرهاب وتعاونها في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.واهتمت بمتابعة باكستان عن كثب وضع مواطنيها المتواجدين في إيران بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل في عدد من المدن الإيرانية، واستمرار إغلاق الحدود الباكستانية مع إيران لليوم الثالث على التوالي.ونشرت تصريحات السفير الصيني لدى باكستان الذي أكد بأن المشاريع العملاقة والبالغ قيمتها مليارات الدولارات والتي يتم تنفيذها في إطار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني لن تتأثر بالتحدي المؤقت الذي يشكله وباء فيروس كورونا.وتناقلت أنباء مقتل عدد من الأشخاص وإصابة العشرات وإضرام النار في مساجد ومنازل وممتلكات المسلمين في العاصمة الهندية نيودلهي خلال أعمال عنف عنصرية استهدفت المسلمين.وأخبرت عن فرض السلطات الهندية حظر التجوال في بعض مناطق نيودلهي للسيطرة على موجة العنف التي يقودها أنصار الحزب الحاكم الهندي.وتابعت استمرار انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم وسقوط مزيد من ضحاياه في الصين، وسط مخاوف تأثر الاقتصاد العالمي بهذا الوباء الخطير.وأنبأت صحف باكستان في الشأن الإقليمي عن أنباء وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وتجدد الاحتجاجات الشعبية في العراق وسط مطالب بمعاقبة قتلة المتظاهرين.// انتهى //07:17ت م0013