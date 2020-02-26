طرابلس 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم إعلان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج دعم حكومته لمبادرة الاتحاد الأفريقي لـ«إسكات البنادق 2020»، مؤكدا أنها ستعمل على إنجاح هذه الخطة لتحقيق الأمن والسلام في القارة، وإنهاء الحروب والنزاعات الأهلية، جاء ذلك خلال لقائه سفراء دول المجموعة الأفريقية خلال مشاركته في الدورة ال 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.وأشارت إلى زيارة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، دولة الإمارات العربية المتحدة ، موضحة أن صالح التقى خلال الزيارة برئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، وتم بحث آخر التطورات في المشهد الليبي، والدعم العربي للبرلمان الليبي في مواجهة التدخل التركي .وتناولت تواصل خرق الهدنة وتبادل الاتهامات بين قوات الجيش وقوات الوفاق في العديد من المحاور جنوب العاصمة مع تزايد القصف العشوائي على المدنيين في منطقة قصر بن غشير، ومشيرة إلى تصاعدت حدة الخلافات بين ميليشيات طرابلس ووزير الداخلية فتحي باشاغا.ونقلت تأكيد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن الحوار السياسي الليبي في جنيف سيبدأ في موعده المقرر اليوم ، رغم إعلان طرفي النزاع تعليق مشاركتهما.ونوهت صحف ليبيا إلى بيان «أوروبي - أمريكي» لدعم المسار السياسي بليبيا لحوار جنيف، موضحة أن سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أعلنت تطلعها إلى إطلاق مفاوضات سياسية برعاية أممية، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي.// انتهى //07:31ت م0014