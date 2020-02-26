نجران 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، ، تستمر حتى الساعة 12 ظهرًا.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //08:17ت م0016