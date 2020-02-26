ظهران الجنوب 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسواصلت بلدية محافظة ظهران الجنوب أمس، جولاتها التفتيشية على الأسواق والمطاعم في مركز الغايل بتهامة قحطان، وصادرت 42 كيلو جرامًا من المواد غذائية الفاسدة، و25 لترًا من العصائر الفاسدة، وذلك ضمن حملة الرقابة الصحية التي تنفذها البلدية.وتهدف الجولات التفتيشية والرقابية إلى الوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية، والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سريان رخص المنشآت، ونظافة المكان، والشهادات الصحية للعمالة، وخلوهم من الأمراض.// انتهى //08:23ت م0017