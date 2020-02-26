الخرطوم 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تصريح وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح بأن بلاده ستتبع ذات النهج الذي اتبعته في معالجة قضية أسر ضحايا المدمرة الأمريكية "اس اس كول" للتفاوض مع أسر ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام بهدف التوصل إلى تعويض معقول تتمكن حكومة السودان من الوفاء به.وعرجت الصحف على ترحيب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس بإصدار مجلس الأمن الدولي إعلان يؤكد دعم حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وأخبرت عن مقتل 19 مدنيًا بينهم ثمانية أطفال على الأقل، أمس، في قصف جوي وصاروخي شنته قوات الجيش السوري على إدلب.وأشارت صحف الأربعاء إلى اتهام الجيش الوطني الليبي الميليشيات وعناصر الجيش التركي باختراق الهدنة واستهداف الأحياء المدنية جنوب طرابلس بالمدفعية الثقيلة.وسلطت الضوء على تحذير رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي من مخطط لإفشال تمرير حكومته، المزمع التصويت على نيلها الثقة في البرلمان غدًا الخميس.ونقلت صحف السودان تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس حول توقع الولايات المتحدة اتفاق سلام مع طالبان لتقليص حجم قواتها في أفغانستان إلا إذا نجح اتفاق خفض العنف مع طالبان.// انتهى //08:49ت م0021