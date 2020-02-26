الباحة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واستفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة منصور بن علي شراحيلي، أمس, هيئة محافظة بلجرشي والعقيق لمتابعة سير العمل الميداني والتوعوي.واطلع شراحيلي على أقسام المعرض الدائم بالهيئة, ومحتوياته وما يقدمه من خدمات توعوية ووقائية لزائريه.من جهة أخرى، التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالباحة خلال الجولة بمنسوبي الهيئة بمحافظة بلجرشي والعقيق, مشددًا على أهمية تقديم النصح والتوجيه لجميع أفراد المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة, تحقيقًا لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الأنظمة والتعليمات المرعية والعمل مع الجهات الحكومية الأخرى, وذلك بما يحقق المصلحة ويخدم أهالي وزوار المنطقة.// انتهى //08:54ت م0022