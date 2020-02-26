نجران 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسنفذت جمعية نور نجران النسائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة أمس، ورشة تدريبية بعنوان "تطبيقات تربوية لأساليب وإستراتيجيات وطرق تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك بمقر الغرفة التجارية بالمنطقة.وتناولت الورشة العديد من المحاور منها استراتيجية التدريس المباشر، والذكاءات المتعددة والعصف الذهني، وأهمية توفير المناخ الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل تربوي، وإدارة سلوك الطلاب، إلى جانب استعراض بعض التجارب والنماذج التربوية المتميزة .// انتهى //09:37ت م0024