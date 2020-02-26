الطائف 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسأعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم، إطلاق خدمة "برق" في محافظة الطائف؛ وبدء استقبال الطلبات الجديدة لإيصال الخدمة الكهربائية خلال سبعة أيام فقط، عن طريق منصة بلدي.وأوضحت "السعودية للكهرباء"، أن هذه الخدمة، التي سبق أن أطلقتها قبل أيام قليلة في مناطق جازان ونجران والحدود الشمالية والجوف، تأتي في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات وتسهيل إجراءات إيصال الكهرباء إلى المشتركين دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الشركة.يذكر أن نجاحات خدمة برق منذ بداية إطلاقها في مختلف المناطق، أسهمت في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، ورفع تنافسيتها بين دول العالم، علماً أن النجاح الذي حققته حتى الآن، أسهم في حصول المملكة على مرتبة متقدمة ضمن مؤشر الحصول على الكهرباء، الذي يندرج في المؤشر العالمي للتنافسية الصادرة من مجموعة البنك الدولي.وأفادت الشركة السعودية للكهرباء أن خدمة "برق" هي جزء من خطة الشركة لتحسين خدمات المشتركين وتطويرها، والاستفادة من التقنيات الحديثة في سرعة تنفيذ طلبات إيصال الخدمة الكهربائية، وتسهيل عملية التسجيل على المشترك، حيث أن المشتركين الجدد عليهم فقط، بعد الربط مع بوابة بلدي balady.gov.sa التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، التسجيل إلكترونياً، لتتلقى الشركة الطلب وتعمل على توصيل التمديدات الكهربائية إلى موقع طالب الخدمة الجديد، خلال مدة أقصاها سبعة أيام، شرط أن يكون الطلب مكتملاً.// انتهى //09:41ت م0025