الرياض 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسصعد فريقا شباب الشباب وفريق العرين لكرة الطائرة إلى الدوري الممتاز وذلك بعد تحقيقهما للمركز الأول والثاني في بطولة المملكة للنهائيات المجمعة والتي استضافها نادي الشباب وضمت أندية الشباب، والعرين، والوحدة، والسلام حيث تمكن فريق الشباب من الفوز في جميع مبارياته وحصوله على المركز الأول وكأس البطولة، فيما تمكن العرين من التفوق على أندية الوحدة والتسامح وتحقيق المركز الثاني .وفي ختام البطولة توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين فريق الشباب بكأس البطولة والميداليات الذهبية وفريق العرين صاحب المركز الثاني بالميداليات الفضية.// انتهى //09:44ت م0027