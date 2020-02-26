القاهرة 2 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري في الاجتماعات الوزارية التي ترعاها الولايات المتحدة لمصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة في واشنطن، بحضور البنك الدولي والمقرر لها يومي 27 و28 فبراير الجاري.وتحدثت عن تبني مجلس الأمن الدولي قرارًا يمدد بموجبه تمديد العقوبات ضد الشخصيات المتورطة في النزاع باليمن، خصوصًا القياديين في ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزةً دعوة مجلس الأمن الدولي بالإجماع لعدم تقويض "حل الدولتين"، وإعلان رئيس وزراء الاحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية.ونشرت صحف القاهرة متابعات إخبارية لتفشي مرض كورونا المستجد في دول أوروبية جديدة مثل النمسا وكرواتيا، وإجراءات صارمة بعدة دول عربية لمنع انتشاره والسيطرة عليه.// انتهى //09:58ت م0031