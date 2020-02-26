عرعر 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واستنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالتعاون من الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية غداً، دورة تدريبية بعنوان "رواد المستقبل"، وتستمر لمدة ثلاثة أيام على مسرح الغرفة بعرعر.وبينت الغرفة أن الدورة تهدف إلى تنمية روح ريادة الأعمال لدى الأبناء وتعزيز مبدأ الوعي المالي والتجاري لدى الرواد الصغار، مشيرة إلى أن التسجيل عبر الرابط التالي: https://monshaat.gov.sa/fe .// انتهى //09:58ت م0032