بيروت 2 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالإضافة لعرضها للأوامر الملكية السامية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - .في الشأن المحلي، ركزت الصحف على الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء اللبناني لبحث المعالجات الجارية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حيث قرر المجلس ضبط حركة الطيران والسفر مع الدول التي تشهد تفشي المرض وسط إرتفاع منسوب القلق لدى اللبنانيين الذين تهافتوا على شراء الكمامات والمواد المطهرة.وفي آخر التطورات الميدانية التي شهدتها الأراضي السورية أخبرت عن قتل 19 مدنيًا بينهم ثمانية أطفال على الأقل في قصف جوي وصاروخي شنته قوات النظام بمحافظة.وتطرقت صحف الأربعاء إلى إعلان الجزائر على لسان وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد عن أول اصابة مؤكدة بفيروس الكورونا المستجد لمواطن إيطالي دخل البلاد في 17 فبراير.وسلطت صحف لبنان الضوء على تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيوان بلاده على مشارف فرصة تاريخية للسلام في أفغانستان.// انتهى //10:04ت م0035