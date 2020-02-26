الطائف 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واساختتمت مساء أمس بأدبي الطائف، المرحلة الثانية من دورات "تحرير المراسلات الإدارية" التدريبية، وذلك ضمن مبادرة "صوب" للأندية الأدبية بمنطقة مكة المكرمة التي اشترك فيها النادي الأدبي الثقافي بالطائف مع ناديي مكة وجدة انطلاقًا من أهداف ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة لهذا العام 1441 هـ تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، حيث سلطت الدورة الضوء على تعزيز قيم استخدام اللغة العربية وروح الانتماء إليها ورفع وعي المجتمع تجاه أهمية اللغة العربية.وخصصت الدورة للموظفين الإداريين في الجهات الحكومية المختلفة بمحافظة الطائف ولمدة يومين تدريبيين بواقع ثمانية ساعات تدريبية قدمها عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف المسؤول الإداري بالنادي الدكتور أحمد الهلالي.من جهته أشار رئيس النادي عطا الله الجعيد إلى أن الدورة استفاد منها 160 موظفًا وموظفة من القطاعات الحكومية بمحافظة الطائف، حيث قدم الدكتور أحمد الهلالي في الدورة عدة جوانب معرفية ومهارية وتطبيقات عملية و مواد إثرائية داعمة تتضمن بعض الأدلة الوزارية المعتمدة في تحرير المراسلات وكذلك عرض للمراسلات وأنواعها ومستوياتها وشروطها وعناصرها، وصيغة الألقاب في الرسائل الإدارية و قواعد التحرير وتطبيقات عملية.// انتهى //11:15ت م0053