الباحة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسكرّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة أمس, الفائزين في المسابقات والمشاركين في الدورات النوعية ،التي قدمتها أندية الحي الترفيهية التعليمية في المنطقة, بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني.واطلع الحضور على المعرض المصاحب للمسابقات والدورات والأعمال المقدمة من الطلاب .وبين مدير إدارة نشاط الطلاب ممثل أندية الحي للبنين بالمنطقة محمد يحيى مهدي أن أندية الحي تهدف إلى استقطاب فئات المجتمع المحلي للمشاركة في البرامج والمناشط المتعددة التي تقدمها هذه الأندية, مشيراً إلى النجاحات التي حققتها الأندية من خلال إقامة هذه الدورات النوعية والمسابقات المختلفة.وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني أهمية مثل هذه الأندية في ملامسة حاجة الطلاب والطالبات وتعزيز قيمهم نحو تقدير بالذات والتنافس الشريف وفسح المجال لاكتشاف المواهب وصقلها ببرامج تدريبية ترفيهية تنمي الشخصية وتزيدها ثقة وتجعلها قادر على التفكير, فيما يواجهها في مراحل الحياة من في ظل ما تقدمه هذه الأندية من برامج متنوعة دينية وثقافية واجتماعية تحت إشراف تربوي متخصص، بصورة تتجاوز في برامجها النمطية والرتابة والبعد عن التكرار.// انتهى //11:16ت م0054