تونس 2 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على انتظار الوسط السياسي والشعبي في تونس لمآل الحكومة التونسية التي أعلن تشكيلتها رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ التي تعرض اليوم للتصويت أمام البرلمان التونسي، حيث تتسلم على إثرها المهام رسميًا لها في حل نيلها ثقة البرلمان.واهتمت بتأكيد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن الحوار السياسي الليبي في جينيف سيبدأ في موعده المقرر الأربعاء رغم إعلان طرفي النزاع تعليق مشاركتهما.وأخبرت صحف الأربعاء عن وفاة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك الذي تمت تنحيته عن الحكم في 11 فبراير 2011 إثر انتفاضة شعبية دفعته لذلك.وتناقلت تصريحات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التي أكد من خلالها أن الولايات المتحدة والهند وسعا علاقتهما إلى شراكة إستراتجية عالمية شاملة.وتحدثت صحف تونس عن إعلان السُلطات الإيطالية عن تفاقم عدد المصابين بفيروس كورونا شمال البلاد إلى مما يقارب 300 شخصًا ووفاة 7 أشخاص في مدينتي كودونيا والبندقية، وسط تأكيد مصادر طبية أن الإصابات في ارتفاع مستمر.// انتهى //11:16ت م0055