الرياض 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واستنطلق غدًا الجولة الـ 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمباراتين، تجمع الأولى فريق التعاون مع الهلال، والثانية النصر بنظيره الأهلي.وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة يلتقي التعاون سادس الترتيب بـ 29 نقطة مع فريق الهلال متصدر المسابقة بـ 44 نقطة عند الساعة الـ 6:40 مساءً، بينما يستضيف النصر صاحب المركز الثاني بـ 41 نقطة، فريق الأهلي الثالث بـ 33 نقطة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة الـ 8:40 مساءً في قمة مباريات الجولة الـ 20.ويدخل التعاون اللقاء لتحقيق الفوز والمحافظة على حظوظه في الصعود للمراكز المتقدمة والعودة للانتصارات، حيث لم ينتصر محليًا في خمس جولات ماضية من الدوري ولم يتحصل إلا على أربع نقاط من أربع تعادلات وخسارة.في المقابل يتطلع الهلال في مواجهة الغد للمحافظة على الصدارة وتوسيع الفارق النقطي بين أقرب منافسيه فريق النصر.وتشهد الرياض قمة مباريات الجولة الـ 20، إذ يسعى فريق النصر إلى مواصلة الفوز والمنافسة على صدارة الدوري للحاق بفريق الهلال المتصدر، بينما يسعى النادي الأهلي للفوز وتوسيع الفارق النقطي بينه وبين فريق الوحدة الرابع الذي يتعادل معه بنفس النقاط، والرائد صاحب المركز الخامس بـ 31 نقطة.// انتهى //11:18ت م0058