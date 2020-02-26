عرعر 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسأطلقت جامعة الحدود الشمالية أمس الحملة التوعوية الرابعة بعنوان " جامعة بلا تدخين – نظام وعقوبات " بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ وذلك في بهو كلية العلوم بالمدينة الجامعية بعرعر.وشملت الحملة معرض توعوي ومطويات ومحاضرة توعوية عن التبغ.ويهدف البرنامج إلى محاربة هذه الآفة التي تفتك بأبناء الوطن، وتستمر طوال العام بمشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.// انتهى //11:22ت م0062