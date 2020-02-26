جيزان 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، أمس، مقابلة 800 متقدم ومتقدمة على وظائف مراقب مساجد، الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية.وأعرب مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، عن شكره لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على متابعته وتوجيهاته المستمرة لسير الاختبارات سواء التحريرية أو المقابلات الشرعية، سائلا الله تعالى التوفيق لجميع المتقدمين على تلك الوظائف.// انتهى //11:29ت م0063