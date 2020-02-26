بغداد 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالجلسة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس النواب العراقي غدًا للتصويت على منح الثقة للمكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة محمد توفيق علاوي.وركزت على التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة وباء "كورونا" لاسيما بعد الإعلان رسميًا عن خمس إصابات مؤكدة, في النجف وكركوك.ونوهت الصحف بتحرك بعض الأطراف للعمل بنظام الاقتراع السري لدى التصويت في مجلس النواب غدًا على أسماء مرشحي الحقائب الوزارية في الحكومة المؤقتة، مشيرة إلى استمرار تباين وجهات النظر بين الكتل السياسية بشأن طريقة اختيار رئيس الوزراء المكلف لوزراء حكومته وبرنامجه الوزاري المقترح، منوهة بالسقف الزمني لحكومة علاوي المؤقتة الذي لا يتجاوز العام, والأهداف الرئيسة المحددة التي يفترض ان تتصدى لها والمتمثلة بالتهيئة لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، وإقرار الموازنة الاتحادية, ومحاربة الفساد وتنشيط الاقتصاد الوطني.وأبرزت المطالبات بأن تكون الحكومة الجديدة مشكلة وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة لتكون حكومة قوية واستثنائية وقادرة على مواجهة التحديات.وتناولت صحف العراق الخلاف في وجهات النظر بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وبين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بسبب الطريقة التي اتبعها الأول في اختيار وزراء حكومته المقترحة.// انتهى //11:31ت م0064