رياضي / لجنة تنمية سكاكا الأهلية ونادي الجوف للأشخاص ذوي الإعاقة ينظمان هايكنج على الكراسي
الأربعاء 1441/7/2 هـ الموافق 2020/02/26 م واس
سكاكا 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس
تنظم لجنة التنمية الأهلية الاجتماعية بسكاكا بالتعاون مع نادي الجوف للأشخاص ذوي الإعاقة " هايكنج الرجاجيل " ضمن فعاليات ملتقى "أعمدة الرجاجيل" الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف , وذلك يوم الغد.
ودعت اللجنة أبطال الكراسي للتسجيل والمشاركة حيث خصصت جوائز مالية للمراكز الثلاث الأولى .
وأوضح رئيس مجلس الإدارة تيسير بن عبدالرحمن العلي أن هذا النشاط يعد مطلع الأنشطة للجنة بعد اعتماد مجلس الإدارة الجديد, مقدماً شكره لنادي الجوف وهيئة السياحة على شراكتهم بتنظيم الفعالية .
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11:35ت م
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