سكاكا 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واستنظم لجنة التنمية الأهلية الاجتماعية بسكاكا بالتعاون مع نادي الجوف للأشخاص ذوي الإعاقة " هايكنج الرجاجيل " ضمن فعاليات ملتقى "أعمدة الرجاجيل" الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف , وذلك يوم الغد.ودعت اللجنة أبطال الكراسي للتسجيل والمشاركة حيث خصصت جوائز مالية للمراكز الثلاث الأولى .وأوضح رئيس مجلس الإدارة تيسير بن عبدالرحمن العلي أن هذا النشاط يعد مطلع الأنشطة للجنة بعد اعتماد مجلس الإدارة الجديد, مقدماً شكره لنادي الجوف وهيئة السياحة على شراكتهم بتنظيم الفعالية .// انتهى //11:35ت م0065