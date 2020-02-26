حائل 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واساختتمت الادارة العامة للتعليم بمنطقة حائل أمس مبادرة شركة أرامكو السعودية "حاضنة إثراء" في مرحلتها الأولى التي انطلقت من مركز الملك عبد العزيز الثقافي بحائل.وأوضح المشرف التربوي بتعليم حائل المشرف على حاضنة إثراء حائل غازي طارب الشمري أن المبادرة التي أقيمت على مدى ثلاثة أسابيع في متوسطة الشورى للطلاب ومكتب شرق للبنات استهدفت المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بهدف تطوير مهارات المعلمين في مجال تدريب الطلاب وتقديم العلوم المعرفية في قالب ممتع ومفيد وكذلك تشجيع الطلبة على التنافس في المجالات العلمية وبناء وتطوير مهارات التواصل والمهارات الحياتية لهم.وأشار الشمري أن مسارات الحاضنة اشتملت على سبعة مسارات تدريبية توزعت بين العلوم والرياضيات والمهارات الحياتية مثل خفايا الخلايا وديناميكا الموائع وتحت المجهر والدوائر الذكية وعلم التغذية والرياضيات وزواد المهارات الحياتية.ودعا المشرف على الحاضنة جميع المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات الراغبين التسجيل في المبادرة في مرحلتها الثانية التي تنطلق الأسبوع القادم عن طريق الرابط المخصص للبرنامج https://ithra-hail.com/portal/، مشيراً الى أن المبادرة مستمرة حتى مايو 2021 م. ‏يذكر أن المبادرة تستهدف تدريب "1000"معلم ومعلمة و"6000"طالب وطالبة في الفترة المسائية من يناير 2020 وحتى مايو 2021 .// انتهى //11:37ت م0066