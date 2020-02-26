جيزان 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، أمس، دورة تدريبية في "السلامة المهنية " لمنسوبات الفرع، قدمتها عضو هيئة التدريس بالكلية التقنية بجازان منار بنت هشام ريحان، تحدثت خلالها عن 15 محوراً في السلامة المهنية.وبين مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان أسامة بن زيد مدخلي، أن الدورة تهدف إلى تطوير موظفات الفرع المعينات حديثاً؛ مما يجعلهن أكثر فعالية وإنتاجية في مجال عملهن، مشيراً إلى أن مدة الدورة ثلاثة أيام.// انتهى //12:25ت م0083