الرياض 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن عدد الموظفات السعوديات المستفيدات من برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة" بلغ 2,838 مستفيدة.ويهدف برنامج "قرّة" إلى دعم وزيادة نسبة مشاركة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع حضانة الأطفال، كما يوفر البرنامج دعماً مالياً للأمهات بعد استيفاء الشروط اللازمة، كما أنه يساعدهن في البحث واختيار المراكز بشكل إلكتروني، ويُسهم في رفع جودة تلك الخدمات التي تُقدمها هذه المراكز.ويغطي البرنامج جميع مناطق المملكة وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات.ويسهم الصندوق بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: تغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: تغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: تغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: تغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة" أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة، كما يمكن الاطلاع على ضوابط البرنامج والتسجيل فيه، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.// انتهى //12:25ت م0084