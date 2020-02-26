الكويت 2 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 18 حالة، إثر تسجيل ست إصابات جديدة.وقالت في بيان إن الحالات الجديدة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران، موضحةً أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة بأحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس.// انتهى //12:26ت م0085