الرياض 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واستشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، أصحاب السمو والمعالي الوزراء، الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.فقد أدى القسم، كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، قائلين (بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).ثم تشرفوا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته - أيده الله -.حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي رئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد العيسى، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم.// انتهى //12:29ت م0086