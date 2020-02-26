الدمام 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسيلتقي غدًا في المباراة الأولى من ربع نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم، منتخب تونس أمام نظيره المنتخب الجزائري على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة 2:45 مساءً، وتأهل المنتخب التونسي للدور ربع النهائي بعد تصدره مجموعته بسبع نقاط من فوزين وتعادل حيث ضمن التأهل بعد الجولة الثانية من دور المجموعات، بينما تأهل المنتخب الجزائري عن المجموعة الثالثة وحصل على المركز الثاني بست نقاط من فوزين وخسارة برفقة المنتخب المصري الذي حل أولًا في دور المجموعات.// انتهى //12:53ت م0088