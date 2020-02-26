نجران 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسأشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بالجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال كليات التقنية ومراكز التدريب المهني وما يتم دفعه إلى سوق العمل من الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات، مؤكدًا سموه أهمية الاستثمار في الكفاءات الشابة، إضافةً إلى وضع الإستراتيجيات للوصول إلى الأهداف، وأهمية التركيز على التخصصات لمواكبة سوق العمل.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للسياسات والجودة الدكتور عبدالله بن محمد المرزوق الذي اطلع سموه على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة سعيد بن أحمد آل جبار.وقدم المرزوق شكره لسمو أمير نجران على دعمه ومتابعته لأعمال المؤسسة بالمنطقة، وإطلاع سموه ما يتم تحقيقه في الكليات والمراكز بمنطقة نجران.// انتهى //12:54ت م0089