الدمام 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسيلتقي غدًا المنتخب المصري مع نظيره العراقي في المباراة الثانية من ربع نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة 6:30 مساءً.وتأهل المنتخب المصري للدور ربع النهائي من فوزين وتعادل في صدارة المجموعة الثالثة بسبع نقاط، حيث ضمن التأهل بعد فوزه في الجولة الثالثة من دور المجموعات على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 4-2، بينما تأهل المنتخب العراقي عن دور المجموعات وحصل على المركز الثاني بأربع نقاط من فوز وتعادل وخسارة برفقة المنتخب التونسي الذي حل أولًا في ترتيب المجموعة الأولى.// انتهى //12:57ت م0090