الرياض 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واستعلن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي 2019 في دورتها السابعة بعنوان "نحو تحقيق أثر أعمق للعمل الاجتماعي" غداً خلال مؤتمر صحفي أسماء الفائزين بالجائزة "جهات وأفراد "، بحضور سمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، والأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث، وذلك في فندق الهليتون بالرياض.وتهدف جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لتأصيل منهج التميز في العمل الإنساني والاجتماعي محلياً ودولياً، وتؤكد على حقيقة ثابتة وهي أنها ماضية قُدماً في مواصلة بناء الإرث الوطني في مفهوم العمل الاجتماعي ومدّ أيديها لأولئك الذين قدّموا وما زالوا يُقدّمون خدمات جليلة للمجتمع عبر عطاءاتهم الإنسانية التي لا تعرف حدود.// انتهى //13:11ت م0095