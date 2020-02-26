مكة المكرمة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسافتتح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، اليوم مهرجان نادي الحي بمعهد التربية الفكرية لذوي الاحتياجات الخاصة.واطلع الدكتور الزائدي أثناء جولته بالمعهد على مرافقه شملت؛ وحدة النطق، ووحدة العلاج الطبيعي، والشارع المروري التعليمي، وصالة الطعام وتدريب الطلاب على تعبئة الوجبات الصحية، وبقالة المعهد التي يُدرب فيها الطلاب على عملية البيع والشراء والإيثار، ونموذج المنزل المصغر.كما اطلع مدير تعليم مكة على قاعة التدريب بالمعهد، وقاعة التكامل الحسي، وصالة الزوار التي تضم جهاز عرض مناشط المعهد، وجهاز قياس رضا المستفيدين، والصالة الترفيهية، وصالة الحديد، والصالة الرياضية المتكاملة مشيدا بما شاهده في معهد التربية الفكرية بتعليم مكة من تجهيزات حديثة متقدمة ومتنوعة، وكفاءات تعليمية متمكنة ومتمرسة في التعامل الاحترافي والراقي مع طلابنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمعهد والذين يبلغ عددهم ( 65 ) طالباً تتنوع إعاقتهم بين الإعاقة العقلية والإعاقة الحركية.// انتهى //14:34ت م0137