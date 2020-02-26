الدمام 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بالمنطقة الشرقية خليل القصيمي ، وعدد من منسوبي فرع المؤسسة.ونوه سموه في مستهل اللقاء بما أولته رؤية المملكة 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي العهد –حفظهما الله- للقطاع الثالث من أهمية، باعتباره شريكاً رئيساً في خطط التنمية الشاملة التي تعمل عليها المملكة، ومساهماً فاعلاً في صناعة التحول من الرعاية إلى التنمية، مبيناً سموه أن مبادرة المقتدرين لإنشاء أوقاف خيرية، و مؤسسات غير ربحية تساهم في تحفيز مؤسسات القطاع الثالث ودعم مشروعاتها النوعية، ويمثل صورةً إيجابية عن قيمة التكافل وحب الخير التي نشأ عليها المجتمع السعودي ، مؤكداً على أهمية أن يكون المنح التنموي قائماً على عمل مؤسسي مدروس ، مراعياً لاختلاف الاحتياجات بين فئة و أخرى، متطلعاً لصناعة الأثر ، مستهدفاً تحويل المستفيدين من الرعاية إلى التنمية وصولاً إلى التمكين.كما اطلع سموه على عرضٍ يلخص أبرز المشروعات و الدراسات التي دعمتها المؤسسة، وخططها المستقبلية ، متمنياً سموه للمؤسسة ومنسوبيها النجاح والتوفيق.من جهته عبر مدير فرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بالمنطقة الدكتور خليل القصيمي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعم سموه و اهتمامه بالقطاع الثالث، و حرصه على أن يكون مساهماً فاعلاً في التنمية، و قائماً على أسس سليمة ، مثمناً الدعم اللامحدود و المستمر من سموه للجمعيات و المؤسسات الخيرية في المنطقة.// انتهى //14:34ت م0138