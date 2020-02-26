الأحساء 2 رجب 1441هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسأعلنت غرفة محافظة الأحساء خلال حفل استقبالها السنوي أمس، أسماء الفائزين بمسابقة الغرفة الوطنية للتصوير في دورتها العاشرة، ضمن فئتي الأفلام القصيرة، والتصوير الضوئي، تحت عنوان "حياة ملهمة"، وذلك بفندق الأحساء انتركونتيننتال.وبلغ إجمالي عدد المشاركات الفنية المتأهلة في فئتي الصور والأفلام القصيرة بالمسابقة، 466 مشاركة، تضم 430 صورة مشاركة متأهلة، و36 فيلمًا مشاركًا، إذ وثقت هذه الصور والأفلام نماذج الإرادة والعزيمة الشامخة والإبداع والابتكار لذوي الإعاقة في مواجهة تحديات الحياة والعمل وبعث الأمل، ومحاكاة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعنا.// انتهى//14:35ت م0140