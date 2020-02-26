عام / تعليم الأحساء ينظم ملتقى الإبداع والابتكار
الأربعاء 1441/7/2 هـ الموافق 2020/02/26 م واس
الأحساء 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس
نظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء اليوم، ملتقى الإبداع والابتكار في تدريس العلوم بعنوان "موضوعات في الصوت والضوء" .
وأبانت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية خلود الكليبي، أن الملتقى يهدف إلى نشر ثقافة العناية بالابتكار و الإبداع والرعاية الفاعلة للمبتكرين والمبدعين, وتقديم أفكار عملية من خلال الدراسات و التجارب الميدانية في نشر و تعزيز الإبداع ضمن إطار العمل التعليمي الذي تقدمه نخبة من الشخصيات البارزة في مجال الإبداع و الابتكار في تخصص العلوم، مشيرة إلى أن الملتقى فرصة لعرض الابتكارات و الممارسات و الحلول الذكية في مدارس التعليم لمواجهة التحديات المستقبلية.
// انتهى //
14:36ت م
0142