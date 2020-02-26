الأحساء 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء اليوم، ملتقى الإبداع والابتكار في تدريس العلوم بعنوان "موضوعات في الصوت والضوء" .وأبانت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية خلود الكليبي، أن الملتقى يهدف إلى نشر ثقافة العناية بالابتكار و الإبداع والرعاية الفاعلة للمبتكرين والمبدعين, وتقديم أفكار عملية من خلال الدراسات و التجارب الميدانية في نشر و تعزيز الإبداع ضمن إطار العمل التعليمي الذي تقدمه نخبة من الشخصيات البارزة في مجال الإبداع و الابتكار في تخصص العلوم، مشيرة إلى أن الملتقى فرصة لعرض الابتكارات و الممارسات و الحلول الذكية في مدارس التعليم لمواجهة التحديات المستقبلية.// انتهى //14:36ت م0142