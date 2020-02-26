دبي 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في مدينة دبي في دورته الثالثة عشر (GESS 2020)، الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الفترة 25 – 27 فبراير 2020م ، بمركز دبي التجاري العالمي- الإمارات العربية المتحدة ونظمته وزارة التربية والتعليم بدولة الأمارات العربية المتحدة.وشارك في أعمال منتدى التعليم أكثر من 550 جهة بالقطاعين الحكومي والخاص من أكثر من 40 دولة حول العالم، وقد حفل المنتدى بما يزيد على 200 من الدورات التدريبية وما يزيد على 100 من المتحدثين ناقشوا خلالها التطورات والابتكارات والمخاوف التي تواجه قطاع التعليم في المنطقة والعالم من خلال هذا الحدث الذي استمر ثلاثة أيام.وشارك المكتب في اليوم الأول بورشة عمل تحت عنوان " أساسيات درس STEM " واستعرض خلالها عدة محاور أبرزها مفهوم STEM وتاريخه، أهدافه ومبررات تطبيقه، مهارات القرن 21 وتخطيط الأنشطة للرسائل العلمية وفق STEM، وكيفية بناء دروس تعليمية وفق STEM، تقويم وتطوير أنشطة STE.وفي اليوم الثاني سيكون هنالك ورشة عمل بعنوان " الطباعة ثلاثية الابعاد في التعليم" لما نعيشه اليوم من ثورة في التطور التكنولوجي ومن أبرز هذه التطورات (الطابعة ثلاثية الأبعاد)، ومجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمعروف أيضًا باسم " التصنيع, بالإضافة " هو مجال متنامٍ يجذب العديد من الباحثين في مجموعة متنوعة من التخصصات، بما في ذلك الحوسبة وعلوم المواد والهندسة الميكانيكية والكهربائية، الفيزياء والكيمياء والجغرافيا وعلم الفلك والرياضيات وحتى البيولوجيا.وسيتم استعراض عدة محاور أبرزها مفهوم الطباعة ثلاثية الأبعاد، التطوير التاريخي لها، مميزات الطباعة ثلاثية الابعاد أنواع الطباعة ثلاثية الأبعاد، الية عمل الطباعة ثلاثية الأبعاد، الطباعة ثلاثية الأبعاد في التعليم، والبرامج والمواقع الخاصة بالطباعة ثلاثية الأبعاد.وفي اليوم الثالث يعقد المكتب ورشة التوظيف الآمن والتربوي لشبكات التواصل في مؤسسات التعليم العام وتركز هذه الورشة في 45 دقيقة على المعارف التربوية الأساسية والمهارات المهنية التي يحتاجها المعلمون ومصممو البرامج التعليمية من أجل توظيف تربوي وآمن لشبكات التواصل الاجتماعي في المؤسسات التعليمية.وتهتم الورشة بتعريف المشاركين على مراحل التخطيط والتنفيذ إضافة إلى تسليط الضوء على الممارسات المطلوبة لتحقيق نتائج إيجابية من توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في المؤسسات التعليمية.كما تتألف الورشة من أربعة محاور: وهي شبكات التواصل كوسط للتعلم والإطار القانوني والأخلاقي لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في حقل التعليم التخطيط لتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي، وقياس جاهزية المؤسسة لتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي.كما يقدم المكتب في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم من خلال جناحه مجموعة من المشاريع التي قام بتنفيذها في عدة مجالات تربوية من أهمها الجودة والمواطنة وتنمية النشء والمناهج وذوي الاحتياجات الخاصة، واستراتيجيات التعليم للمعلمين، وكذلك التجاربالمعتمدة على التقنيات الحديثة في إيصال محتواها للخبراء والممارسين التربويين ويعرض الإصدارات والتطبيقات التي قام بإنجازها مؤخرا في مجال تطوير التعليم.// انتهى //14:38ت م0144