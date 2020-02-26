بريدة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسأقامت جامعة القصيم مُمثلة بكلية الهندسة بالمدينة الجامعية أمس, ندوة مصاحبة لحملة "حياتك أهم" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمشاركة متحدثين من عدد من الجهات الحكومية.وهدفت الندوة إلى تعزيز الالتزام بالقواعد المرورية لتحقيق ورفع معدلات السلامة المرورية للفرد والمجتمع وتعزيز روح التكاتف بين القطاعات الحكومية والمجتمع لاستشعار المسؤولية الشخصية تجاه رفع الوعي بأهمية السلامة المرورية وتحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، بالتزامن مع الحملة التي بدأت الإثنين الماضي ، مع معرض مصاحب بمشاركة عدة جهات حكومية بالمنطقة.واشتملت الندوة على العديد من الأوراق العلمية تمثلت في ورقة بعنوان "أهمية الدراسات المرورية في رفع مستوى السلامة المرورية" وحملت الورقة الثانية عنوان "مخاطر استخدام الجوال أثناء قيادة المركبة"، فيما تناولت الورقة الثالثة "السلامة المرورية بين الواقع والمأمول", في حين حملت الورقة الرابعة عنوان "الإسعافات الأولية للحوادث المرورية، واختتم اليوم الأول بورقة بعنوان "التكيف السلوكي لدى قائد المركبة"،.// انتهى //14:39ت م0145