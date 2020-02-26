عرعر 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسنظمت جامعة الحدود الشمالية اليوم ندوة بعنوان "الكفاءات الأساسية و الممارسات ذات التأثير العالي" وذلك على مسرح كلية التربية والآداب بعرعر برعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري قدمها نائب رئيس هيئة الاعتماد الأكاديمي للولايات الأطلسية المتوسطة البروفيسورة إيلي فوقارتيوتناولت الندوة عرض المهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل إلى جانب توفرها في نظام التعليم الجامعي والخطط الدراسية وربطها بالمعرفة والمهارات والقدرات الفردية للطلبة، كما شرحت الممارسات ذات التأثير العالي، وما يتوافق معها في(NCAAA)، وكيفية تعزيز الممارسات من خلال تطوير وتحديث الخطط الدراسية.من جانبه استعرض مستشار معالي مدير الجامعة البروفيسور موسى قاري لجنة الممارسات ذات التأثير العالي ومدى توافق الأهداف التي خرجت بها اللجنة مع أفضل الممارسات التي تطبقها الجامعات العالمية العريقةوأكد معالي مدير الجامعة أهمية المناقشة والتعبير عن الأفكار ومناقشة المنهج وبيئة الجامعة التعليمية ومفاهيم التعليم داخل الغرف الصفية وخارجها ، مستطردًا بأمثلة عن ندوات نقل المهارات والكفاءات، مبيناً أن الهدف من المشاركة في مناقشة وحضور هذه الفعاليات تعزز القيمة المضافة لمسيرة العمل الجامعي مقدرا اهتمام الجميع بالتحديات وآلية التغيير وكيفية الوصول للهدف، مما أثرى الندوة بمعلومات أسهمت في نقل الخبرة والمعرفة بشكل فعال يعكس مدى اهتمام منسوبي الجامعة في الانخراط ضمن منظومة تطوير الخطط والبرامج لإعداد الخريجين لسوق العمل والتعليم المستمر وتحقيق الذات باكتساب الخبرات والمهارات المعرفية.// انتهى //14:39ت م0146