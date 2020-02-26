الباحة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة أمس, ورشة العمل الخاصة بمناقشة نتائج الدراسات البحثية المتصلة بواقع المستويات التحصيلية لطلاب وطالبات التعليم العام بالمنطقة, بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني, وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة.وتخلل الورشة دراسة نتائج الاختبارات المركزية وإجراء الدراسات البحثية الواضحة للوقوف على مؤشرات علمية وموضوعية عن مستويات الطلاب تتيح إعطاء صورة واضحة لجودة التعليم، وتقديم تغذية راجعة للمدارس ومكاتب إدارات التعليم عن نواتج تعلم الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى المساهمة في دعم منظومة التطوير المهني بتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلم والمعلمة، وتوفير بيانات على درجة عالية من الدقة عن مستوى أداء الطلاب تفيد في إجراء دراسات تبعية لمتابعة نمو مستوى أداء الطلاب والطالبات الدراسي.واختتمت الورشة بعدد من التوصيات منها تصور مقترح لمعالجة أسباب تدني نتائج تطبيق الاختبارات التحصيلية المركزية, وتحديد واقع الممارسات التدريسية الملائمة، وتوفير بيانات على درجة عالية من الدقة عن مستوى أداء الطلاب تفيد في إجراء دراسات تبعية لمتابعة نمو مستوى أداء الطلاب الدراسي.وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني بأن الاستفادة من نتائج الاختبارات المركزية باعتبارها منطلقا أساسيا في تطوير السياسات والممارسات التعليمية وخدمة القرار التعليمي التطويري، لما تمثله نتائجها من مدخلات مهمة لتشخيص واقع التعليم وتطوير المناهج الدراسية والممارسات التدريسية، موضحاً أن مثل هذه الدراسات البحثية تقدم مؤشرات علمية وموضوعية عن مستويات الطلاب والطالبات وجدوى الطرائق التدريسية المستخدمة.// انتهى //14:39ت م0147