نجران 02 رجب 1441هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسضبطت أمانة منطقة نجران ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة أمس، عمالة وافدة تقوم بتحضير وإعداد الأطعمة وبعض المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل سكن مخالف للاشتراطات الصحية تابع لأحد المطاعم بمدينة نجران.وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجا، أن الفرق الرقابية ضبطت منزلاً يُمارس فيه تحضير الأطعمة والخضروات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من قبل عمالة دون وجود تراخيص من البلدية، الأمر الذي أدى إلى الإغلاق الفوري للموقع، وإتلاف كميات من المواد الغذائية واللحوم المجمدة غير الصالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر، إضافةً إلى إتلاف كميات مختلفة من الخضروات والفواكه التي لم تكن مخزنة بشكل آمن وصحي .//انتهى//14:43ت م0150