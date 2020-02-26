القطيف 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسقامت بلدية محافظة القطيف بتركيب و صيانة و تنظيف عدد من اللوحات الإرشادية المرورية والتحفيزية في عدد من شوارع محافظة القطيف للوصول إلى الأحياء ، وذلك ضمن خطتها لتطوير و تحسين معايير السلامة في المحافظة.وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن تركيب هذه اللوحات بغرض الارشاد الى كيفية الوصول إلى المواقع بالإضافة الى تركيب لوحات ارشادية و مرورية جديدة و استبدال التالف منها التي تنبه بمنع الوقوف والأنتظار في التقاطعات و التحذير من وجود مطبات وما شابه، و اللوحات التحفيزية للمشي في الواجهة البحرية بين شارع أحد و شارع الرياض في القطيف، بالإضافة الى ممشى شارع بلال بن رباح، و ممشى شارع البيروني في مدينة صفوى ، مشيرًا إلى أن اللوحات التي جاءت باللونين الأزرق والأخضر في جانب منها مدون فيها مسافة المشي بالأمتار و السعرات الحرارية المفقودة من خلال مسافة المشي، بالإضافة إلى العبارات التحفيزية.وأشار المهندس الحسيني إلى أن ذلك يأتي سعياً لجهود البلدية في تطوير المحافظة وإظهارها بالشكل الجمالي الذي تسعى له ، لافتا النظر إلى أن البلدية قامت بإعادة دهان و تخطيط المسارات في الشوارع و تجديد دهان خطوط المشاة أمام المدارس و أمام إشارات المرور ودهان وتخطيط عدد من الشوارع لتعزز معايير السلامة المرورية في المحافظة .// انتهى //14:44ت م0151