الباحة 02 رجب 1441هـ الموافق 26 فبراير 2020م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، رؤساء اللجان العاملة بجائزة الحسام للإبداع والتميز.جاء ذلك خلال استقبال سموه بديوان الإمارة اليوم ، مدير عام التعليم بالمنطقة وأمين عام الجائزة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني يرافقه رؤساء اللجان بالجائزة .واطلع سمو أمير منطقة الباحة خلال اللقاء على التقرير النهائي لأعمال اللجان بالجائزة.وثمن سموه الجهود المبذولة من منسوبي الجائزة التي تهدف إلى خدمة أبناء وبنات المنطقة والرقي في جميع المجالات.حضر الاستقبال معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين ووكيل الإمارة أحمد بن صالح السياري.// انتهى //15:56ت م0192