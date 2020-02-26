الباحة 02 رجب 1441هـ الموافق 26 فبراير 2020م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه في الإمارة اليوم مدير جوازات المنطقة اللواء عويد زهزوم العنزي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء .وهنأ سمو أمير المنطقة العنزي بالثقة الغالية من ولاة الأمر “حفظهم الله “متمنيًا له التوفيق والسداد والمزيد من العمل في خدمة الدين ثم الملك والوطن.من جانبه أعرب اللواء عويد العنزي عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر “حفظهم الله “وبتقليد سمو أمير المنطقة له، مؤكدًا على المضي قدمًا نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.// انتهى //15:57ت م0193